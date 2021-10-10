SÜLEYMANİYE - Iraklılar, sandık başında
AA / Muhammet Jalal - Haberler | Güncel
Görüntü Dökümü: Vatandaşların seçim listelerinde isimlerini araması Seçim sandıkları, oy verme kabinleri ve sandık görevlilerinden detaylar Vatandaşların oy kullanması SÜLEYMANİYE - Irak'ta erken genel seçimler için oy verme işlemi devam ediyor.
Görüntü Dökümü:
Vatandaşların seçim listelerinde isimlerini araması
Seçim sandıkları, oy verme kabinleri ve sandık görevlilerinden detaylar
Vatandaşların oy kullanması SÜLEYMANİYE - Irak'ta erken genel seçimler için oy verme işlemi devam ediyor. Süleymaniye kentindeki vatandaşlar bir seçim merkezinde oylarını kullandı.