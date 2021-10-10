SÜLEYMANİYE - Iraklılar, sandık başında

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Vatandaşların seçim listelerinde isimlerini araması

Seçim sandıkları, oy verme kabinleri ve sandık görevlilerinden detaylar

Vatandaşların oy kullanması SÜLEYMANİYE - Irak'ta erken genel seçimler için oy verme işlemi devam ediyor. Süleymaniye kentindeki vatandaşlar bir seçim merkezinde oylarını kullandı.