SÜLEYMANİYE - Iraklılar, sandık başında - Haberler
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SÜLEYMANİYE - Iraklılar, sandık başında

AA / Muhammet Jalal - Haberler | Güncel

Görüntü Dökümü: Vatandaşların seçim listelerinde isimlerini araması Seçim sandıkları, oy verme kabinleri ve sandık görevlilerinden detaylar Vatandaşların oy kullanması SÜLEYMANİYE - Irak'ta erken genel seçimler için oy verme işlemi devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

Vatandaşların seçim listelerinde isimlerini araması

Seçim sandıkları, oy verme kabinleri ve sandık görevlilerinden detaylar

Vatandaşların oy kullanması SÜLEYMANİYE - Irak'ta erken genel seçimler için oy verme işlemi devam ediyor. Süleymaniye kentindeki vatandaşlar bir seçim merkezinde oylarını kullandı.

SÜLEYMANİYE - Iraklılar, sandık başında

SÜLEYMANİYE - Iraklılar, sandık başında

SÜLEYMANİYE - Iraklılar, sandık başında

SÜLEYMANİYE - Iraklılar, sandık başında
AA / Muhammet Jalal - Son Dakika Haberleri
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Haber: SÜLEYMANİYE - Iraklılar, sandık başında - Haberler
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