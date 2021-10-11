Şükrü Şankaya dualarla anıldı

BURSA (İHA) - Bursa sanayiinin duayen isimlerinden ve Bursaspor'un eski başkanlarından Şükrü Şankaya, ölümünün 16. yılında kabri başında dualarla anıldı.

Şükrü Şankaya'nın Ahmetpaşa Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleşen anma törenine oğlu Yeşim Tekstil CEO'su Şenol Şankaya, kardeşi Kadir Şankaya, torunu Selim Şankaya başta olmak üzere aile fertleri, Bursaspor eski Başkanı Mesut Mestan ile siyaset ve iş dünyasından isimler katıldı. Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi Mezunları Derneği üyeleri ve öğrencileri ile Şükrü Şankaya'nın çok sayıda seveninin de hazır bulunduğu törende, Ulucami baş imamı Tahsin Karanfil tarafından Kur'an-ı kerim okunarak dualar edildi.

Mezarı başında kısa bir konuşma yapan oğlu Şenol Şankaya, "Senede bir defa bir araya gelerek kendisini anıyoruz. Ben oğlu, torunları, kardeşi ve sevenleri buradayız. Biz hepimiz kendisi ile gurur duyuyoruz. Buraya gelenlere teşekkür ediyorum. Allah rahmet eylesin" dedi.

Şükrü Şankaya, 2005 yılında 74 yaşında evinde geçirdiği kalp krizi neticesinde hayatını kaybetmişti. - BURSA