Şükrü Şankaya dualarla anıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şükrü Şankaya dualarla anıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Şükrü Şankaya dualarla anıldı

Bursa sanayiinin duayen isimlerinden ve Bursaspor'un eski başkanlarından Şükrü Şankaya, ölümünün 16. yılında kabri başında dualarla anıldı.

BURSA (İHA) - Bursa sanayiinin duayen isimlerinden ve Bursaspor'un eski başkanlarından Şükrü Şankaya, ölümünün 16. yılında kabri başında dualarla anıldı.

Şükrü Şankaya'nın Ahmetpaşa Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleşen anma törenine oğlu Yeşim Tekstil CEO'su Şenol Şankaya, kardeşi Kadir Şankaya, torunu Selim Şankaya başta olmak üzere aile fertleri, Bursaspor eski Başkanı Mesut Mestan ile siyaset ve iş dünyasından isimler katıldı. Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi Mezunları Derneği üyeleri ve öğrencileri ile Şükrü Şankaya'nın çok sayıda seveninin de hazır bulunduğu törende, Ulucami baş imamı Tahsin Karanfil tarafından Kur'an-ı kerim okunarak dualar edildi.

Mezarı başında kısa bir konuşma yapan oğlu Şenol Şankaya, "Senede bir defa bir araya gelerek kendisini anıyoruz. Ben oğlu, torunları, kardeşi ve sevenleri buradayız. Biz hepimiz kendisi ile gurur duyuyoruz. Buraya gelenlere teşekkür ediyorum. Allah rahmet eylesin" dedi.

Şükrü Şankaya, 2005 yılında 74 yaşında evinde geçirdiği kalp krizi neticesinde hayatını kaybetmişti. - BURSA

Şükrü Şankaya dualarla anıldı

Şükrü Şankaya dualarla anıldı

Şükrü Şankaya dualarla anıldı

Şükrü Şankaya dualarla anıldı

Şükrü Şankaya dualarla anıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muhammet Emin Akbaşoğlu Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Burak Sergen Ezgi Mola
Spor Ali Koç Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Emine Erdoğan Mustafa Varank Mehmet Nuri Ersoy Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Şükrü Şankaya dualarla anıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 12:41:00. #1.11#