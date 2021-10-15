Steam 2021 yılı boyunca ki mağaza indirim tarihleri belli oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Steam 2021 yılı boyunca ki mağaza indirim tarihleri belli oldu

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Steam 2021 yılı boyunca ki mağaza indirim tarihleri belli oldu

Yeni yıla girmeden önce Steam'de bizleri bekleyen dört adet indirim haftalarının tarihleri açıklandı.

Oyun severlerin cüzdanlarını ve kartlarını sonuna kadar boşaltmayı beklediği indirim haftalarının tarihleri belli oldu.

Yıl boyunca çeşitli Steam indirim haftaları gerçekleşmektedir ve oyuncuların koleksiyonlarını indirimli bir fiyata tamamlamaları için büyük fırsatlar sunulur. İşte 2021 yılında Steam'de geriye kalan indirimler…

21 – 25 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek Steam Dijital Masa Üstü Oyunları Festivali başlayacak RYO canlı yayın etkinlikleri ise 22-24 Ekim'de gerçekleşecek.

28 Ekim – 1 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek Cadılar Bayramı indiriminde başta korku oyunları olmak üzere birçok oyunun indirime girmesi bekleniyor.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

24 – 30 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek Steam Sonbahar indirimleri Black Friday, Cyber Monday civarındaki dönemi hedefleyerek indirimleri kaçırmamasını sağlıyor.

21 Aralık – 4 Ocak tarihleri arasında aktif olacak Steam Kış İndirimi, yılın son geri sayımı olan herkesin beklediği indirimde yıllık steam ödülleri için oylamanın yanı sıra en önemli indirimlerden biridir.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu Ali Babacan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin
Spor Sergio Perez Tarkan Fatih Terim Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Mehmet Nuri Mehmet Akif Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Steam 2021 yılı boyunca ki mağaza indirim tarihleri belli oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 12:04:06. #1.13#