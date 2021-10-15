Steam 2021 yılı boyunca ki mağaza indirim tarihleri belli oldu
Yeni yıla girmeden önce Steam'de bizleri bekleyen dört adet indirim haftalarının tarihleri açıklandı.
Oyun severlerin cüzdanlarını ve kartlarını sonuna kadar boşaltmayı beklediği indirim haftalarının tarihleri belli oldu.
Yıl boyunca çeşitli Steam indirim haftaları gerçekleşmektedir ve oyuncuların koleksiyonlarını indirimli bir fiyata tamamlamaları için büyük fırsatlar sunulur. İşte 2021 yılında Steam'de geriye kalan indirimler…
21 – 25 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek Steam Dijital Masa Üstü Oyunları Festivali başlayacak RYO canlı yayın etkinlikleri ise 22-24 Ekim'de gerçekleşecek.
28 Ekim – 1 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek Cadılar Bayramı indiriminde başta korku oyunları olmak üzere birçok oyunun indirime girmesi bekleniyor.
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24 – 30 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek Steam Sonbahar indirimleri Black Friday, Cyber Monday civarındaki dönemi hedefleyerek indirimleri kaçırmamasını sağlıyor.
21 Aralık – 4 Ocak tarihleri arasında aktif olacak Steam Kış İndirimi, yılın son geri sayımı olan herkesin beklediği indirimde yıllık steam ödülleri için oylamanın yanı sıra en önemli indirimlerden biridir.