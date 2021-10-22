Stardew Valley'in geliştiricisi yeni oyunu ConcernedApe's Haunted Chocolatier'i duyurdu

Görünüşe göre Stardew'in estetiğini ve titreşimlerini hissettiriyor ve benzerliklerini koruyor. Oyunun geliştiricisinin internet sayfasında oyun hakkında hayatının 10 yılını Stardew Valley'e adadıktan sonra bir sonraki oyununu duyurmanın zamanı geldiğini belirtti.

Oyunun ismi hakkında neden çikolata olduğunun tam olarak bir nedeni olmadığını, birden aklına geldiğini söyledi ve "Bence bazen en iyi fikirler zekice düşünülmektense bir anda ortaya çıkar. Ben de böyle çalışmayı seviyorum zaten." Dedi.

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Stardew Valley'de odak noktası daha mütevaziydi: topraktan geçinmek, yiyecek yetiştirmek ve çevrenizdeki insanlara ve doğaya bağlanmaktı, ancak bir sonraki oyun ile beraber daha fantastik olaylar gerçekleşecek. Alışılanın ötesine götürecek deneyimler ile Haunted Chocolatier devreye giriyor.

Geliştirici'nin paylaştığı notlarda Şimdi, bunun tam olarak ne tür bir oyun olduğunu merak ederek kafanızı kaşıyor olabilirsiniz. En iyi nasıl tarif edebilirim bilmiyorum. Ben geliştirdikçe organik olarak gelişiyor, bu yüzden nereye gideceğinden emin değilim. Ancak özünde, oyun döngüsü malzemeleri toplamayı, çikolata yapmayı ve bir çikolata dükkanını işletmeyi içeriyor. Tabii ki, oyunda bundan çok daha fazlası var, ancak bu erken aşamada çok derine inmek istemiyorum, kısmen oyunun ne olduğuna dair belirli bir konsepte bağlı kalmak istemiyorum

CONCERNEDAPE'S HAUNTED CHOCOLATIER OYNANIŞ VİDEOSU

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