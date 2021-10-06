Sosa'nın Eşi Carolina'den Sokaktaki 'Dost'lara Özel Sergi - Haberler
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Sosa'nın Eşi Carolina'den Sokaktaki "Dost"lara Özel Sergi

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Sosa'nın Eşi Carolina'den Sokaktaki

T. C. Beykoz Belediyesi Resmi Web Sitesi İstanbul'un en fazla sokak hayvanı barındıran ilçelerinden Beykoz, "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü" dolayısıyla Fenerbahçeli futbolcu Jose Sosa'nın eşi Carolina'in "Dost" isimli fotoğraf sergisine ev sahipliği yaptı.

BEYKOZ, İSTANBUL (Habermetre) - T. C. Beykoz Belediyesi Resmi Web Sitesi

İstanbul'un en fazla sokak hayvanı barındıran ilçelerinden Beykoz, "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü" dolayısıyla Fenerbahçeli futbolcu Jose Sosa'nın eşi Carolina'in "Dost" isimli fotoğraf sergisine ev sahipliği yaptı.

"4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü"nde, sokak hayvanları için farkındalık oluşturmak ve hayvan sevgisine dikkat çekmek üzere açılan sergide, ünlü futbolcunun eşi ve aynı zamanda bir hayvansever olan Carolina Alurralde'nin ilçenin sokaklarından objektifine yansıyan kareler yer aldı.

Türkiye'nin En Modern Merkezi

Beykoz Belediyesi tarafından, Türkiye'nin en modern merkezi olarak kurulan "Beykoz Hayvan Rehabilitasyon Merkezi"ndeki serginin açılışına Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli, AK Parti İnsan Hakları Birimi İl Başkan Yardımcısı Yıldız Konal Süslü, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Gaye Zayıf, Sanatçı Mustafa Ceceli, hayvan severler ve ilçe protokolü katıldı.

Arjantinli ünlü futbolcunun eşi tarafından sokak hayvanlarının yaşamına ışık tutan fotoğraflar davetliler tarafından ilgiyle gezildi. Alurralde açılışta davetliler için "İki Keklik Türküsü"nü de seslendirdi.

Başkan Murat Aydın: "Türkiye'nin En Güzel Hayvan Hastanesini Yaptık"

Serginin açılışında konuşan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın: "Bugün ilçemize kazandırdığımız yeni rehabilitasyon merkezinde anlamlı sergi için bir araya geldik. Sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmeyi, sayılarının kontrol edilebilmeyi ve onlara daha iyi hizmet vermeyi arzu ediyoruz.   İnsanlar bakmak için aldıkları hayvanları maalesef sokağa bırakıyor. Beykoz'daki en büyük problem sahiplenilen hayvanların sokağa bırakılması. Bu konuda herkesi duyarlı olmaya çağırıyoruz. Sokaklardaki hayvanlarımız için Türkiye'nin en güzel hayvan hastanesini yaptık. Burada sahipsiz hayvanlara sahip çıkıyoruz. Merkezin arkasında "Doğal Yaşam Alanı" da kuracağız. Sergide emeği geçen başta Caroline Hanım ve merkezin yapımına katı veren herkese çok teşekkür ediyorum. " dedi.

Carolina Alurralde: "Çocuklara Hayvan Sevgisini Aşılamalıyız"

Beykoz'da yaşayan ve vaktinin çoğunun fotoğraf ve resim sanatıyla uğraşarak geçiren Carolina Alurralde ise: "Hayvanlarla ilgilenmek çocukluğumdan beri hayallerimi süsleyen bir şeydi. Çocukluğumda hayvanlarla bir arada yaşadım.   Türkiye'de böyle bir sergi yaptığınız ve geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Beykoz gibi doğayla iç içe bir yerde yaşadığım için çok mutluyum. Murat Başkan'a böyle bir hayvan rehabilitasyon merkezi yaptığı için çok teşekkür ederim. Küçükken yaralı hayvanları tedavi etmek en büyük tutkumdu. Hayvan sevgisini çocuklara aşılamamamız gerekir. Gerçek aşk hayattaki hayvan sevgisidir. " şeklinde konuştu.

Mustafa Ceceli: "Hayvanlar Karşılıksız Sevgi Sunan Canlılar"

Sanatçı Mustafa Ceceli de "Beykoz Belediyesi yaptığı farkındalık çalışmaları ve projelerle sokak hayvanlarına çok şey katıyor. Aynı zamanda sevgiye ihtiyaç duyan, bakıma ihtiyaç duyan canlılar. Kendi kendilerine yetecek durumda değiller. Allah'ın sessiz kulları. Bu yüzden onlara daha duyarlı yaklaşmak gerekiyor. Bir hayvan sever olarak Beykoz Belediyesi'ne ilçeye kazandırdığı merkez ve sokak hayvanlarına verdiği destek için çok teşekkür ediyorum. " diyerek duygularını dile getirdi.

Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli ve AK Parti İnsan Hakları Birimi İl Başkan Yardımcısı Yıldız Konal Süslü konuşmalarında sokaklarda yaşayan hayvanlara nitelikli bir merkez kazandıran Beykoz Belediyesi'ne teşekkür etti.

Açılış sonrasında davetliler ve hayvanseverlerle birlikte merkez gezildi.

"Dost" Sergisi bir hafta süreyle ziyarete açık kalacak.

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