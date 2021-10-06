Sopa de tortilla nasıl yapılır? En güzel Sopa de tortilla tarifi! Sopa de tortilla malzemeleri nelerdir?

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Sopa de tortilla tarifi oldu. Peki en güzel Sopa de tortilla yemek tarifi nasıldır? Sopa de tortilla yemeği nasıl yapılır? Sopa de tortilla için gerekli malzemeler nelerdir? Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

SOPA DE TORTİLLA ÇORBASI TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

7 su bardağı tavuk suyu

1 orta boy sarı soğan, doğranmış

1 orta boy patates, soyulmuş ve küp küp doğranmış

2 havuç, soyulmuş ve doğranmış

2 sap kereviz, doğranmış

2 diş sarımsak, doğranmış

1 defneyaprağı

1/2 dolmalık biber, çekirdekleri çıkarılmış ve doğranmış

1/4 su bardağı domates salçası

1 çay kaşığı Meksika kekik

1 çizgi tuz veya tadı

1 çizgi öğütülmüş beyaz biber veya tadı

2 kemiksiz derisiz tavukgöğsü, haşlanmış ve kıyılmış

2 orta boy domates, doğranmış

1 kabak, küp doğranmış

3 mısır ekmeği

Kızartmak için bitkisel yağ

2 avokado, dilimlenmiş

1/2 su bardağı taze kişniş

SOPA DE TORTİLLA ÇORBASI NASIL YAPILIR? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Büyük bir tencerede tavuk suyu, havuç, kereviz, soğan, patates, dolmalık biber, salça, sarımsak, defneyaprağı ve kekik karıştırın.

Tuz ve beyaz biberle tatlandırın ve kaynatın. 25 dakika kaynatın.

Doğranmış tavukgöğsü parçalarını, domatesleri ve kabakları ekleyin.

Karışımı kaynatın, ardından 10 dakika pişirin. Ateşten alın.

SOPA DE TORTİLLA SUNUMU NASIL YAPILIR?

Tortillaları kibrit çöpü büyüklüğünde şeritler halinde kesin.

Kızgın yağda kızarana kadar soteleyin. Kağıt havluların üzerine boşaltın ve bir kenara koyun.

Servis yapmak için tortilla şeritlerini ayrı kaselere koyun.

Kıyılmış peynir ile kaplayın ve çorbaya koyun. Bir dilim avokado ve bir kişniş sapı ile süsleyin.

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