Sony dünya çapında 13.4 milyon PlayStation 5 sattı

Sony, 2021'in ikinci çeyreğinde paylaştığı rapora göre 3.3 milyon adet PS5 konsolu satıldı. Bu rakam 2021'in ilk çeyreğine göre bir milyon daha fazla.

Sony2nin oyun bölümünün müzik veya filmle karşılaştırıldığında en karlı olduğu bölüm olduğunu gösteriyor. PS5 ile karşılaştırıldığında, ikinci çeyrekte 200.000 PS4 konsolu satılırken, bir önceki yılın aynı çeyreğinde ise 1.5m ile karşılaştırıldığında, birinci çeyrekte 500.00 daha az satış yaptığı gözüktü.

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2021'in ikinci çeyreğinde rachet & Clank: Rift Apart, Ghost of Tsushima Director's Cut ve Death Stranding Director's Cut gibi yüksek profilli oyunların piyasaya sürülmesiyle satışa büyük ölçüde katkı sağladı.

PlayStation 5 konsolları lansmandan bu yana yoğun talep görüyor ve yetersiz kaldı, ancak bu son satış rakamları daha fazla konsolun kullanıma sunulduğunu gösteriyor.

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Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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