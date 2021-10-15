Songül Karlı kimdir? Songül Karlı hayatı ve biyografisi! Songül Karlı kaç yaşında, nereli? - Haberler
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Songül Karlı kimdir? Songül Karlı hayatı ve biyografisi! Songül Karlı kaç yaşında, nereli?

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Songül Karlı kimdir? Songül Karlı hayatı ve biyografisi! Songül Karlı kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Songül Karlı, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Songül Karlı hakkında merak edilenler. Songül Karlı hayatı ve biyografisi. Songül Karlı kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Songül Karlı merak konusu oldu. İşte Songül Karlı hakkında merak edilen Songül Karlı kimdir, Songül Karlı hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

SONGÜL KARLI KİMDİR?

Doğum tarihi: 15 Eylül 1973

Kaç yaşında: 48 yaşında

Nereli: İstanbul

Boy: 1,67 m

1991 yılında ilk albümü Derman Sendedir ile müzik piyasasına girdi. Bugüne kadar 10 müzik albümü bulunan ve 2 toplama albümde yer alan sanatçı; 1997 ve 1998 yıllarında iki defa Kral TV Video Müzik Ödülleri THM En İyi Kadın Sanatçı Ödülünün sahibi oldu.

Günümüzde müzik yaşamına ara veren sanatçı, doksanlarda başladığı televizyon kariyerinde, kısa bir süre de olsa dizilerde oyunculuk deneyimi yaşadı. 2007 yılında Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Songül Karlı İle Cumartesi programını sunduktan sonra, 2008 yılında FOX'ta başlayan ve 2013 yılında sona eren evlendirme programı Su Gibi'yi sanatçı Uğur Arslan ile birlikte sunmuştur. 2016 yılında TV 8'de Songül Karlı ile Evlilik Yolunda adlı programı sundu.

2008 yılında boşandığı Baykal Gümüş'ten bir çocuğu olan sanatçı, 2012 yılında sunuculuğunu yaptığı evlendirme programı Su Gibi ekranlarında Metin Yüncü ile canlı yayında evlendi.

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