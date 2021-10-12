Son Dakika: Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.2 büyüklüğünde deprem! Türkiye'den de hissedildi

Avrupa- Akdeniz Sismoloji Merkezi, Yunanistan'ın en büyük adası olarak bilinen Girit'te deprem meydana geldiğini açıkladı. Merkez tarafından yapılan açıklamada, "Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir" ifadeleri kullanıldı.

ÖLÜ VEYA YARALIYA İLİŞKİN BİLGİ YOK

Deprem nedeniyle hayatını kaybeden veya yaralanan kişilere ilişkin bilgi henüz yok. Kurumlardan konuya ilişkin resmi açıklama yapılmadı. Deprem nedeniyle Türkiye tarafında da sallantı yaşandığı kaydedilirken, vatandaşlar tedbir amacıyla kısa süreliğine dışarı çıktı.

EKİPLER TEYAKKUZDA

Yunanistan'da her ihtimale karşı bölgeye sevk edilen ekipler, depremde hasar alan ve çökme tehlikesi bulunan binaların çevresinde önlem aldı.

AFAD: DEPREMİN ŞİDDETİ 6.3

Yunanistan'daki depremle ilgili AFAD'dan da açıklama geldi. AFAD, 6.62 km derinlikteki depremin 6.3 şiddetinde olduğunu ifade etti. Ayrıca Türkiye tarafında İzmir başta olmak üzere Ege kıyı şeridinde hissedildiğini belirtti.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Ada, geçmişte de benzer depremler yaşadı. 27 Eylül'de meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde 1 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralanmıştı.

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