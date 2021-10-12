Son Dakika: Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.2 büyüklüğünde deprem! Türkiye'den de hissedildi - Haberler
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Son Dakika: Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.2 büyüklüğünde deprem! Türkiye'den de hissedildi

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

Son dakika: Yunanistan'ın en büyük adası olarak bilinen Girit'te 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremle ilgili ölü veya yaralılara ilişkin herhangi bir sayı bildirilmezken, depremi Türkiye'den hisseden vatandaşlar da kendilerini sokağa attı.

Avrupa- Akdeniz Sismoloji Merkezi, Yunanistan'ın en büyük adası olarak bilinen Girit'te deprem meydana geldiğini açıkladı. Merkez tarafından yapılan açıklamada, "Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Deprem nedeniyle hayatını kaybeden veya yaralanan kişilere ilişkin bilgi henüz yok. Kurumlardan konuya ilişkin resmi açıklama yapılmadı. Deprem nedeniyle Türkiye tarafında da sallantı yaşandığı kaydedilirken, vatandaşlar tedbir amacıyla kısa süreliğine dışarı çıktı.

Yunanistan'da her ihtimale karşı bölgeye sevk edilen ekipler, depremde hasar alan ve çökme tehlikesi bulunan binaların çevresinde önlem aldı.

Yunanistan'daki depremle ilgili AFAD'dan da açıklama geldi. AFAD, 6.62 km derinlikteki depremin 6.3 şiddetinde olduğunu ifade etti. Ayrıca Türkiye tarafında İzmir başta olmak üzere Ege kıyı şeridinde hissedildiğini belirtti.

Ada, geçmişte de benzer depremler yaşadı. 27 Eylül'de meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde 1 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralanmıştı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Son Dakika: Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.2 büyüklüğünde deprem! Türkiye'den de hissedildi
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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