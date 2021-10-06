Son dakika... Yayladağı Hükümet Konağı yeri kent meydanı oluyor

YAYLADAĞI, HATAY (AA) - Yayladağı Hükümet Konağı yeri ve bahçesinin kent meydanı olacağı bildirildi.

Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, yazılı açıklamasında, ilçenin çehresini değiştirecek önemli bir adımı daha atmanın mutluğunu yaşadıklarını belirtti.

Mevcut konağını bu yıl içerisinde yıkarak hemen çalışmalara başlayacaklarını aktaran Yalçın, "Bu alana, vatandaşlarımızın nefes alacağı, çok amaçlı kullanılabilecek bir kent meydanı yapacağız. Yeni hükümet konağımızı da en kısa sürede yeni yeri yerinde inşa edeceğiz. Kent meydanı ve yeni hükümet konağı projemiz şimdiden ilçemize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.