Son dakika... Yayladağı Hükümet Konağı yeri kent meydanı oluyor - Haberler
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Son dakika... Yayladağı Hükümet Konağı yeri kent meydanı oluyor

AA / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika... Yayladağı Hükümet Konağı yeri kent meydanı oluyor

Gelen son dakika haberine göre Yayladağı Hükümet Konağı yeri ve bahçesinin kent meydanı olacağı bildirildi.

YAYLADAĞI, HATAY (AA) - Yayladağı Hükümet Konağı yeri ve bahçesinin kent meydanı olacağı bildirildi.

Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, yazılı açıklamasında, ilçenin çehresini değiştirecek önemli bir adımı daha atmanın mutluğunu yaşadıklarını belirtti.

Mevcut konağını bu yıl içerisinde yıkarak hemen çalışmalara başlayacaklarını aktaran Yalçın, "Bu alana, vatandaşlarımızın nefes alacağı, çok amaçlı kullanılabilecek bir kent meydanı yapacağız. Yeni hükümet konağımızı da en kısa sürede yeni yeri yerinde inşa edeceğiz. Kent meydanı ve yeni hükümet konağı projemiz şimdiden ilçemize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

AA / Erdal Türkoğlu - Son Dakika Haberleri
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