Son dakika... Yamaç paraşütüyle kaza geçiren Hilal, ağır yaralandı (3)

KAYSERİ (DHA) - DAHA ÖNCE İP KOPMA TEHLİKESİ YAŞAMIŞ

Kayseri'de bu sabah hayatını kaybeden Hilal Kapırer'in daha önce de yamaç paraşütü yaptığı sırada ip kopması tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı öğrenildi. Kış döneminde snowboard, yaz döneminde ise yamaç paraşütü yapan Kapıer'den geriye sosyal medya hesabına koyduğu fotoğraflar kaldı.