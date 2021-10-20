Son Dakika: Türkiye'de 20 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 214 kişi vefat etti, 29 bin 760 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 20 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 29 bin 760 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 214 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 28 bin 803 hasta taburcu olurken bugün 361 bin 350 test yapıldı.

BAKAN KOCA: TEDBİRLERDE ZAYIFIZ

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Türkiye, nüfusa kıyasla aşı oranı en iyi ülkeler arasında. Buna rağmen, günlük vaka ve can kaybı sayılarımız arasında belirgin farklar var. Aşı her yerde benzer etkiyi göstereceğine göre, acaba nerede hata yapıyoruz? Tedbirlerde zayıfız. Aşılanma da tedbir de artmalı." dedi.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 76,86 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 88,63 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 76,86 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 114 milyon 620 bin 510'a yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 47 MİLYON 704 BİN 367 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 55 milyon 13 bin 831 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 47 milyon 704 bin 367 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 10 milyon 908 bin 902 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 30 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 223 kişi hayatını kaybederken 29 bin 862 de yeni vaka tespit edilmişti.