Son Dakika: Türkiye'de 13 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 236 kişi vefat etti, 31 bin 248 yeni vaka tespit edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika: Türkiye'de 13 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 236 kişi vefat etti, 31 bin 248 yeni vaka tespit edildi

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 13 Ekim'de kaydedilen 24 saatlik verilere göre 31 bin 248 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 237'den 236'ya düştü. İyileşen hasta sayısı 30 bin 331 olurken toplam 361 bin 164 test yapıldı. Bakan Koca, "Bu sayı büyük olasılıkla önümüzdeki günlerde vefat sayılarına yansıyacak. Bazı kişiler hastalığı ağır geçirecek, yoğun bakıma ihtiyaç duyacak." dedi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 13 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 31 bin 248 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 236 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 30 bin 331 hasta taburcu olurken bugün 361 bin 164 test yapıldı.

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "31.248 kişinin Covid-19 testi pozitif. Bu sayı büyük olasılıkla önümüzdeki günlerde vefat sayılarına yansıyacak. Bazı kişiler hastalığı ağır geçirecek, yoğun bakıma ihtiyaç duyacak. Tam doz aşının bunları büyük oranda önlediğini biliyoruz. Tedbirlerin sonuç verdiğine tanığız." dedi.

Son Dakika: Türkiye'de 13 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 236 kişi vefat etti, 31 bin 248 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 88.09 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 75.36 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 113 milyon 183 bin 300'e yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 13 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 236 kişi vefat etti, 31 bin 248 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 54 milyon 679 bin 606 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 46 milyon 775 bin 5 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 10 milyon 814 bin 238 kişiye aşı yapıldı.

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 237 kişi hayatını kaybederken 33 bin 860 de yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 13 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 236 kişi vefat etti, 31 bin 248 yeni vaka tespit edildi
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Son dakika: Türkiye'de 33 bin 860 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi hayatını kaybetti

Son dakika: Türkiye'de 33 bin 860 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi hayatını kaybetti

 Son Dakika: Türkiye'de 12 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 237 kişi vefat etti, 33 bin 860 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika: Türkiye'de 12 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 237 kişi vefat etti, 33 bin 860 yeni vaka tespit edildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Fuat Oktay
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Namaz Vakitleri Ozan Tufan Şenol Güneş Burak Elmas Burak Yılmaz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Hasan Doğan Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son Dakika: Türkiye'de 13 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 236 kişi vefat etti, 31 bin 248 yeni vaka tespit edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 21:13:20. #1.13#