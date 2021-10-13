Son Dakika: Türkiye'de 13 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 236 kişi vefat etti, 31 bin 248 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 13 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 31 bin 248 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 236 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 30 bin 331 hasta taburcu olurken bugün 361 bin 164 test yapıldı.

BAKAN KOCA UYARDI: ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YANSIYACAK

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "31.248 kişinin Covid-19 testi pozitif. Bu sayı büyük olasılıkla önümüzdeki günlerde vefat sayılarına yansıyacak. Bazı kişiler hastalığı ağır geçirecek, yoğun bakıma ihtiyaç duyacak. Tam doz aşının bunları büyük oranda önlediğini biliyoruz. Tedbirlerin sonuç verdiğine tanığız." dedi.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 75.36 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 88.09 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 75.36 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 113 milyon 183 bin 300'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 46 MİLYON 775 BİN 5 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 54 milyon 679 bin 606 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 46 milyon 775 bin 5 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 10 milyon 814 bin 238 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 33 BİNİ GEÇTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 237 kişi hayatını kaybederken 33 bin 860 de yeni vaka tespit edilmişti.

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