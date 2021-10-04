Son dakika: Tokat'ta kazalar güvenlik kamerasında - Haberler
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Son dakika: Tokat'ta kazalar güvenlik kamerasında

Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Haberler | Güncel
Son dakika: Tokat'ta kazalar güvenlik kamerasında

Edinilen son dakika haberine göre TOKAT'ın farklı noktalarında meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri'nin (KGYS) kameralarına saniye saniye yansıdı.

TOKAT'ın farklı noktalarında meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri'nin (KGYS) kameralarına saniye saniye yansıdı.

KGYS kameraları, farklı tarihlerde meydana gelen trafik kazalarını saniye saniye görüntüledi. Kazaların birçoğunun kavşak noktalarında yaşandığı kayıtlara geçti. Görüntülerde, trafik ışıklarından hareket eden otomobilin kural ihlali yapan motosiklete çarpması, yayaya yol vermek isteyen otomobilin başka bir araca çarpması, ani fren yapan aracın ise kaldırıma çıkması gibi anlar yer alıyor. Behzat Bulvarı'nda seyir halindeki otomobilin, kavşaktan yola çıkmak isteyen servis minibüsü ile çarpışmasıyla Behzat Deresi'nin yatağına düştüğü anlar da kameraya yansıdı. Kazaların genellikle sürücü hatasından kaynaklanması ise dikkat çekti.


Son dakika: Tokat'ta kazalar güvenlik kamerasında

Son dakika: Tokat'ta kazalar güvenlik kamerasında

Son dakika: Tokat'ta kazalar güvenlik kamerasında

Son dakika: Tokat'ta kazalar güvenlik kamerasında

Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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