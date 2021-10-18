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Son dakika haber! Osmaniye'de DEAŞ operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Osmaniye'de DEAŞ operasyonu Gözaltına alınan Suriye uyruklu 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı Osmaniye'de DEAŞ terör örgütüne düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan Suriye uyruklu 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de Deaş operasyonu

Gözaltına alınan Suriye uyruklu 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı

OSMANİYE - Osmaniye'de DEAŞ terör örgütüne düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan Suriye uyruklu 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından Suriye'deki çatışma bölgeleri ile irtibatlı olan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Suriye'de bulunduğu süre içerisinde bomba uzmanı olarak faaliyet göstermiş Suriye uyruklu H.Ş., DEAŞ terör örgütü içerisinde silahlı faaliyetlerde bulunmuş Suriye uyruklu A.S. ve E.T. ile isimleri öğrenilemeyen 3 şüpheli şahıs daha olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şahıstan H.Ş., A.S. ve E.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika haber! Osmaniye'de DEAŞ operasyonu

Son dakika haber! Osmaniye'de DEAŞ operasyonu

Son dakika haber! Osmaniye'de DEAŞ operasyonu

Son dakika haber! Osmaniye'de DEAŞ operasyonu
İhlas Haber Ajansı / Bekir Burak Canbolat - Son Dakika Haberleri
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