Son Dakika | Konya'da bir kişi park halindeki otomobilde ölü bulundu
AA / Melike Keskin - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Konya'da bir kişi, park halindeki aracın şoför koltuğunda ölü bulundu.
KONYA (AA) - Konya'da bir kişi, park halindeki aracın şoför koltuğunda ölü bulundu.
Demiryolu Caddesi'nde park halindeki 43 DA 397 plakalı otomobilin şoför koltuğunda bir kişinin hareketsiz yattığı gören vatandaşlar, polis ekiplerine ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçtaki kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis ekipleri, şoför koltuğundaki kişinin Ömer Sağlam (60) olduğunu belirledi.
Sağlam'ın cesedi, incelemenin ardından otopsi için morga gönderildi.