Son dakika... Kırıkkale'de manevra yapan tırın dorsesinin çarptığı yaya öldü
AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika haberine göre Kırıkkale'de kaldırımda bekleyen kişi, manevra yapan tırın dorsesinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de kaldırımda bekleyen kişi, manevra yapan tırın dorsesinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
İ.K. idaresindeki 06 VPA 76 plakalı tır, Alparslan Türkeş Bulvarı Eski Sanayi Kavşağı'nda manevra yaptığı sırada dorsesi kaldırımda bekleyen Ali Sağlam'a (59) çarptı.
Vatandaşa çarptığını görmeyen sürücü yoluna devam etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Sağlam, kaldırıldığı Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Sürücü İ.K. ise polis ekiplerince kent merkezinde gözaltına alındı.
AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri
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