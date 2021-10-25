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Son dakika haberleri | Kazdağları'nda korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Kazdağları'nda korkutan yangın Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Kazdağları'nda çıkan yangına 3 helikopter, 12 arasöz ve çok sayıda ekip müdahale ediyor.

Kazdağları'nda korkutan yangın

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Kazdağları'nda çıkan yangına 3 helikopter, 12 arasöz ve çok sayıda ekip müdahale ediyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Kazdağları'nda saat 06.40 sıralarında dumanlar yükseldiğini görenler durumu orman işletme ekiplerine ve jandarmaya bildirdi. Dereli - Yaşyer Mahalleleri arasında kızılçam ağaç türündeki ormanlık sahada çıkan yangına 3 helikopter, 12 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi. Ekiplerin yoğun çaba sarf ettiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangının 70 dönümlük alanda etkili olduğu kısa sürede söndürülmesinin hedeflendiği bildirildi.

Son dakika haberleri | Kazdağları'nda korkutan yangın

Son dakika haberleri | Kazdağları'nda korkutan yangın

Son dakika haberleri | Kazdağları'nda korkutan yangın

Son dakika haberleri | Kazdağları'nda korkutan yangın
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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