Son Dakika: INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan Rus uyruklu DAEŞ militanı Ankara'da yakalandı - Haberler
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Son Dakika: INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan Rus uyruklu DAEŞ militanı Ankara'da yakalandı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Son dakika: Terör örgütü DAEŞ adına Suriye'de faaliyet gösterdiği tespit edilen ve INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan Rusya uyruklu A.R, Ankara'daki operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Suriye'de faaliyet gösteren Daeş terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen şahıslara yönelik operasyonlar sürüyor. Interpol tarafından tüm dünyada aranan ve örgüt adına Suriye'de faaliyet gösterdiği tespit edilen Rusya uyruklu A.R isimli kadın, Ankara'da gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalandı.

TÜRKİYE'NİN DE TAKİBİNDEYDİ

Türkiye'ye yasadışı yollarla gelmeden önce Suriye'de terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösterdiği belirlenen Rusya uyruklu A.R'nin İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları sonucu Ankara'ya geldiği tespit edildi.

SAHTE KİMLİK ELE GEÇİRİLDİ

Kırmızı bültenle aranan A.R, TEM Şube Müdürlüğü'nün sabah saatlerinde yaptığı baskınla kaldığı adreste yakalandı. İkamette yapılan aramada 4 bin 800 dolar, 8 bin ruble ve 16 bin 800 lira ile çok sayıda dijital materyale ve A.R. adına düzenlenmiş sahte Suriye kimlik kartına el konuldu.

Son Dakika: INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan Rus uyruklu DAEŞ militanı Ankara'da yakalandı

Son Dakika: INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan Rus uyruklu DAEŞ militanı Ankara'da yakalandı
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist yakalandı

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist yakalandı

 Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de faaliyet gösterdiği tespit edilen Rusya uyruklu A.R, Ankara'da...

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de faaliyet gösterdiği tespit edilen Rusya uyruklu A.R, Ankara'da...
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Yorumlar (1)
Hek Tor:Eeee artik BayDin kardesimiz de Türkiye"ye bir kiyak yapar herhalde. Teröristler verdigi 10 bin TIR lik techizatin 3 binini geri alir.... Allah"in izniyle insallah masallah tabiii.
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Haber: Son Dakika: INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan Rus uyruklu DAEŞ militanı Ankara'da yakalandı - Haberler
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