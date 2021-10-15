Son dakika haberi | HDP'li Aysel Tuğluk'a hapis cezası

VAN (İHA) - Halkların Demokratik Partisi (HDP) Van eski Milletvekili Aysel Tuğluk'a 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

HDP Van eski Milletvekili ve HDP eski Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk hakkında, Van 4. Ağır Ceza Mahkemesinde 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan, 25 Kasım 2012 ve 4 Nisan 2013 tarihlerindeki propaganda eylemlerine ilişkin yargılama tamamlandı. Sanık Aysel Tuğluk duruşmada üzerine atılı suçlamayı reddetti.

Sanığa üzerine atılı eylemlerine konu suçtan mahkeme heyetince 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmedildi.

(İHA)

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