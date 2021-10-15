Son dakika haberi | HDP'li Aysel Tuğluk'a hapis cezası - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | HDP'li Aysel Tuğluk'a hapis cezası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | HDP'li Aysel Tuğluk'a hapis cezası

Son dakika haberleri: Halkların Demokratik Partisi (HDP) Van eski Milletvekili Aysel Tuğluk'a 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

VAN (İHA) - Halkların Demokratik Partisi (HDP) Van eski Milletvekili Aysel Tuğluk'a 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

HDP Van eski Milletvekili ve HDP eski Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk hakkında, Van 4. Ağır Ceza Mahkemesinde 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan, 25 Kasım 2012 ve 4 Nisan 2013 tarihlerindeki propaganda eylemlerine ilişkin yargılama tamamlandı. Sanık Aysel Tuğluk duruşmada üzerine atılı suçlamayı reddetti.

Sanığa üzerine atılı eylemlerine konu suçtan mahkeme heyetince 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmedildi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Japonya'da Temsilciler Meclisi, olağan seçimler kapsamında feshedildi

Japonya'da Temsilciler Meclisi, olağan seçimler kapsamında feshedildi

 MİT, Van'daki İran ajan şebekesini çökertti

MİT, Van'daki İran ajan şebekesini çökertti

 Son Dakika: Van'da İranlı eski bir askeri ülkelerine kaçırmak isteyen 2'si İran ajanı 8 kişi suçüstü yakalandı

Son Dakika: Van'da İranlı eski bir askeri ülkelerine kaçırmak isteyen 2'si İran ajanı 8 kişi suçüstü yakalandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Şahap Kavcıoğlu Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tolga Akış Burak Özçivit Amelia Hamlin Tamer Karadağlı
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi | HDP'li Aysel Tuğluk'a hapis cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 14:52:44. #1.12#