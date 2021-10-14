Son Dakika: Bir dönem Bahçeli'nin avukatlığını da yapan HSK üyesi Hamit Kocabey istifa etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika: Bir dönem Bahçeli'nin avukatlığını da yapan HSK üyesi Hamit Kocabey istifa etti

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Son dakika: 2017'de Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliğine seçilen Hamit Kocabey, 26 Mayıs 2021 tarihinde bu göreve ikinci kez geldi. Yaklaşık 4 yıldan bu yana HSK üyeliği görevini yürüten Kocabey, görevinden istifa etti. Kocabey bir dönem MHP lideri Devlet Bahçeli'nin avukatlığını yürütüyordu.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda dikkat çeken günler yaşanıyor. İki dönemden bu yana HSK üyeliğini yürüten Hamit Kocabey, üyelik görevinden istifa etti. Kocabey, görevine seçilmeden önce de Mhp lideri Devlet Bahçeli'nin avukatlığını yapıyordu. Kocabey, birçok davada MHP adına yer aldı.

SEÇİLEN 7 ÜYEDEN BİRİ OLDU

Kocabey'in HSK üyeliği adaylığı sürecinde de Bahçeli'nin onayını aldığı biliniyordu. Üçü Yargıtay, biri Danıştay üyeleri ve üçü yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından olmak üzere HSK'ya 7 üye seçecek olan Meclise, 83 aday adayı başvurmuştu.

ADAYLIĞINI BAHÇELİ DE DESTEKLEDİ

MHP MYK üyesi ve Devlet Bahçeli'nin avukatı olan Hamit Kocabey de HSK üyeliği için başvurmuştu. Hamit Kocabey'in Devlet Bahçeli'nin isteği ve bilgisi doğrultusunda başvuruda bulunduğu o dönem haberler e yansımıştı.

Hamit Kocabey kimdir?

Avukat Dr. Hamit Kocabey, 06.05.1961'de Malatya Akçadağ'da doğdu. Babasının adı Mehmet, annesinin adı Reyhan'dır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek Lisans ve Doktorasına yaptı. Uzun yıllar Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptı. 2000 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinden istifa ederek, Kocabey Hukuk Bürosunu kurarak Serbest Avukatlığı başladı. Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu, Türk Enerji Sendikası, Türk Diyanet Vakıf Sendikası danışmanlığı ve avukatlığını yapmaktadır. Ayrıca bir çok kuruluşun danışmanlığını ve avukatlığını yapmaktadır.

2006 yılından bu yana Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Sayın Genel Başkanımız Dr. Devlet BAHÇELİ Bey'in avukatlığını yapmaktadır. 2006-2009 yılları arası Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeliği, 2009-2012 yılları arası Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkan Yardımcılığı yaptı. Partimizin 4 Kasım 2012 tarihinde yapılan 10. Olağan Büyük Kongresinde Merkez Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

21 Mart 2015 tarihinde yapılan 11. Olağan Genel Kurulunda Merkez Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildi. Av. Dr. Hamit KOCABEY 16/05/2017 tarihinde TBMM tarafından Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na seçilmiş olup, HSK Birinci Daire Üyesi olarak görevini sürdürmektedir. İngilizce bilen Kocabey, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Son Dakika: Bir dönem Bahçeli'nin avukatlığını da yapan HSK üyesi Hamit Kocabey istifa etti
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Oğuzhan Asiltürk Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Bülent Ersoy
Spor Stefan Kuntz Fernando Alonso Cristiano Lewis Hamilton Sergio Perez
Tüm Haberler Hava Durumu Yemek Tarifleri Hakan Binbaşgil Mehmet Ali Erbil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son Dakika: Bir dönem Bahçeli'nin avukatlığını da yapan HSK üyesi Hamit Kocabey istifa etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 15:59:12. #1.11#