Son dakika... Hafriyat kamyonu devrildi, sürücüsü öldü - Haberler
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Son dakika... Hafriyat kamyonu devrildi, sürücüsü öldü

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akçay - Haberler | Güncel
Son dakika... Hafriyat kamyonu devrildi, sürücüsü öldü

Son dakika haberlerine göre KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde maden sahasında özel bir şirkete ait hafriyat kamyonu devrilidi, sürücüsü Zülküf Akarsu (43) hayatını kaybetti.

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde maden sahasında özel bir şirkete ait hafriyat kamyonu devrilidi, sürücüsü Zülküf Akarsu (43) hayatını kaybetti.

Hisarcık'taki  açık maden sahasında hafriyat işi yapan özel bir şirkete ait Zülküf Akarsu yönetimindeki 06 BEJ 299 plakalı hafriyat yüklü kamyon, rampa çıkarken devrildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Zülküf Akarsu olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından Hisarcık Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Akarsu hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Son dakika... Hafriyat kamyonu devrildi, sürücüsü öldü

Son dakika... Hafriyat kamyonu devrildi, sürücüsü öldü

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akçay - Son Dakika Haberleri
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