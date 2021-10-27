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Ağıla giren kurtlar, 13 koyunu telef etti

AA / Şahin Özmen - Haberler | Güncel

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde ağıla giren 2 kurt, 13 koyunu telef ederken, 24 koyunu yaraladı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde ağıla giren 2 kurt, 13 koyunu telef ederken, 24 koyunu yaraladı.

Agahefendi mahallesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Ethem Şahin'in (70) tel örgü ile çevrili ağılına 2 kurt girdi.

Kurtların saldırısı sonucu ağıldaki 45 küçükbaş hayvandan 13'ü telef oldu, 24'ü yaralı kurtuldu.

Şahin, gazetecilere, hayvanları borçla aldığını belirterek, "8 yıldır hayvancılık yapıyorum. Hayvanlara yem vermeye geldiğimde hayvanların bir kısmı ölmüş bir kısmı da yaralıydı. Yaralı olan koyunlarım bir bir ölmeye devam ediyor. Yaklaşık 45 bin lira zararım var. Borcumu nasıl ödeyeceğim bilmiyorum." dedi.

Ethem Şahin'in oğlu Süleyman Şahin de annesinin sabah erken saatlerinde kendisini aradığını hayvanlarını kurtların telef ettiğini söyleyerek, "Olay yerine geldiğimde koyunların yarısı yoktu. Kurtlardan kaçan koyunlar bir başka komşunun tandır evine girmiş. Çoğu yaralı şekildeydi." diye konuştu.

Ağıla giren kurtlar, 13 koyunu telef etti

Ağıla giren kurtlar, 13 koyunu telef etti

Ağıla giren kurtlar, 13 koyunu telef etti

Ağıla giren kurtlar, 13 koyunu telef etti

Ağıla giren kurtlar, 13 koyunu telef etti

Ağıla giren kurtlar, 13 koyunu telef etti

Ağıla giren kurtlar, 13 koyunu telef etti

Ağıla giren kurtlar, 13 koyunu telef etti

Ağıla giren kurtlar, 13 koyunu telef etti
AA / Şahin Özmen - Son Dakika Haberleri
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