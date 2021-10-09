Son dakika haberleri: Türkiye şehitlerini andı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen ' Türkiye Şehitlerini Anıyor' etkinliği kapsamında Birinci Dünya Savaşı şehitleri Yüzbaşı Mehmet Nedim ve Er Hüseyin anıldı.

Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında düzenlenen etkinlikte Birinci Dünya Savaşı şehitleri Yüzbaşı Mehmet Nedim ve Er Hüseyin anıldı. Öğretmen Albay Erhan Altunok'un şehitlerin yürek burkan hikayelerini anlattığı etkinliğe şehitlerin yakınları da katıldı. - ANKARA

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