Jandarmanın bulduğu yaralı yılan kartalı tedavi altına alındı - Haberler
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Jandarmanın bulduğu yaralı yılan kartalı tedavi altına alındı

AA - Haberler | Güncel
Jandarmanın bulduğu yaralı yılan kartalı tedavi altına alındı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde jandarma ekipleri yaralı halde yılan kartalı buldu.

TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde jandarma ekipleri yaralı halde yılan kartalı buldu.

Koçak köyü kırsalında devriye gezen Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından yerdeki yılan kartalının hareket edemediği fark edildi.

Jandarma ekipleri, sol kanadından yaralandığını belirledikleri yılan kartalını Erbaa Belediyesi veteriner birimine teslim etti.

Yaralı yılan kartalı tedavi altına alındı.

Jandarmanın bulduğu yaralı yılan kartalı tedavi altına alındı

Jandarmanın bulduğu yaralı yılan kartalı tedavi altına alındı

Jandarmanın bulduğu yaralı yılan kartalı tedavi altına alındı

Jandarmanın bulduğu yaralı yılan kartalı tedavi altına alındı

Jandarmanın bulduğu yaralı yılan kartalı tedavi altına alındı

Jandarmanın bulduğu yaralı yılan kartalı tedavi altına alındı

Jandarmanın bulduğu yaralı yılan kartalı tedavi altına alındı

AA - Son Dakika Haberleri
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