Polisin sezileri yanılmadı! Dur ihtarına uymayan araçtaki 10 kişi de hırsızlıktan sabıkalı çıktı - Haberler
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Polisin sezileri yanılmadı! Dur ihtarına uymayan araçtaki 10 kişi de hırsızlıktan sabıkalı çıktı

Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Haberler | Güncel
Polisin sezileri yanılmadı! Dur ihtarına uymayan araçtaki 10 kişi de hırsızlıktan sabıkalı çıktı

Adıyaman'da kontrol noktasında polisin dur ihtarına uymayan aracın içindeki 12 kişiden 10'unun hırsızlıktan sabıka kaydı çıktı Polis ekipleri şahısları ifadelerini almak üzere karakola götürdü.

Adıyaman'da polis ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu araçtakilerin 10'unun da hırsızlıktan sabıka kaydı olduğu tespit edildi.

DUR İHTARINA UYMADILAR

Öğle saatlerinde Eskisaray Mahallesi'nde polisin uygulama noktasına gelen minibüsün içindekiler 'dur' ihtarına uymadı. Ekiplerin peşine düştüğü araç, takibin ardından durduruldu.

10'U DA AYNI SUÇU İŞLEMİŞ

Yapılan sorgulamada minibüsteki 12 kişiden 10'unun hırsızlıktan sabıkası olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Son dakika haberleri! Polisin takibi ile durdurulan araçtaki 10 kişi, hırsızlıktan sabıkalı çıktı

Son dakika haberleri! Polisin takibi ile durdurulan araçtaki 10 kişi, hırsızlıktan sabıkalı çıktı

Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Son Dakika Haberleri
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