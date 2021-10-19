Polisin sezileri yanılmadı! Dur ihtarına uymayan araçtaki 10 kişi de hırsızlıktan sabıkalı çıktı
Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Haberler | Güncel
Adıyaman'da kontrol noktasında polisin dur ihtarına uymayan aracın içindeki 12 kişiden 10'unun hırsızlıktan sabıka kaydı çıktı Polis ekipleri şahısları ifadelerini almak üzere karakola götürdü.
Adıyaman'da polis ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu araçtakilerin 10'unun da hırsızlıktan sabıka kaydı olduğu tespit edildi.
DUR İHTARINA UYMADILAR
Öğle saatlerinde Eskisaray Mahallesi'nde polisin uygulama noktasına gelen minibüsün içindekiler 'dur' ihtarına uymadı. Ekiplerin peşine düştüğü araç, takibin ardından durduruldu.
10'U DA AYNI SUÇU İŞLEMİŞ
Yapılan sorgulamada minibüsteki 12 kişiden 10'unun hırsızlıktan sabıkası olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Son Dakika Haberleri