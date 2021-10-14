PENDİK'TE KAÇAK NARGİLE TÜTÜNÜ OPERASYONU KAMERADA - Haberler
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PENDİK'TE KAÇAK NARGİLE TÜTÜNÜ OPERASYONU KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Pendik'te bir depoya düzenlenen baskında piyasa değeri yaklaşık 300 bin lira olduğu değerlendirilen ve yurda kaçak yollarla sokulduğu tespit edilen 1 ton 80 gram nargile tütünü ele geçirildi.

PENDİK, İSTANBUL (DHA) - Pendik'te bir depoya düzenlenen baskında piyasa değeri yaklaşık 300 bin lira olduğu değerlendirilen ve yurda kaçak yollarla sokulduğu tespit edilen 1 ton 80 gram nargile tütünü ele geçirildi. Operasyon anları kameraya yansırken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, birçok markaya ait nargile tütününün kaçak olarak yurda sokulduğu ve İstanbul'un Pendik ilçesindeki bir depoda saklanarak piyasaya sürüleceği istihbaratı alan İstanbul Emniyet Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle operasyona başladı. Hassas burunlu dedektör köpeğin de yer aldığı baskında, depoda geniş çaplı inceleme yapıldı. Depodaki aramalarda, ıslak mendil kolilerinin olduğu görüldü, hassas burunlu detektör arama köpeği 'Öfke'nin ıslak mendil kolilerine tepki vermesi sonucu yapılan aramalar bu kolilere yoğunlaştırıldı. Açılan kolilerde, ıslak mendiller arasına gizlenmiş halde, piyasa değeri yaklaşık 300 bin lira civarında olduğu ifade edilen, 1 ton 80 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Baskında 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alına şüphelilere adli işlem yapıldığı öğrenildi.

PENDİK'TE KAÇAK NARGİLE TÜTÜNÜ OPERASYONU KAMERADA

PENDİK'TE KAÇAK NARGİLE TÜTÜNÜ OPERASYONU KAMERADA

PENDİK'TE KAÇAK NARGİLE TÜTÜNÜ OPERASYONU KAMERADA

PENDİK'TE KAÇAK NARGİLE TÜTÜNÜ OPERASYONU KAMERADA
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Haber: PENDİK'TE KAÇAK NARGİLE TÜTÜNÜ OPERASYONU KAMERADA - Haberler
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