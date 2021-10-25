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Son dakika haberleri! Park halindeki otomobilde ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı / İsmail Akkaya - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Park halindeki otomobilde ölü bulundu

Son dakika haber: KONYA'nın Selçuklu ilçesinde, park halindeki otomobilde hareketsiz yatan Ömer Sağlam'ın (60) yaşamını yitirdiği belirlendi.

KONYA (DHA) - KONYA'nın Selçuklu ilçesinde, park halindeki otomobilde hareketsiz yatan Ömer Sağlam'ın (60) yaşamını yitirdiği belirlendi. Sağlam'ın kesin ölüm nedeni, otopsi ile belli olacak.

Olay, saat 08.30 sıralarında, Hacıkaymak Mahallesi Demiryolu Caddesi'ndeki otopark olarak kullanılan boş alanda meydana geldi. Çevredekiler, park halindeki 42 DA 397 plakalı otomobilin içinde hareketsiz yatan kişiyi fark edince polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, kimliğini tespit ettikleri Ömer Sağlam'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlam'ın cansız bedeni, otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Vücudunda darp izi, yara ve morluğa rastlanılmayan Sağlam'ın kesin ölüm nedeni, otopsi ile belirlenecek.


Son dakika haberleri! Park halindeki otomobilde ölü bulundu

Son dakika haberleri! Park halindeki otomobilde ölü bulundu

Son dakika haberleri! Park halindeki otomobilde ölü bulundu

Son dakika haberleri! Park halindeki otomobilde ölü bulundu

Son dakika haberleri! Park halindeki otomobilde ölü bulundu

Son dakika haberleri! Park halindeki otomobilde ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı / İsmail Akkaya - Son Dakika Haberleri
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