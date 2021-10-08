Son dakika haberleri | Mahallede, kurtların saldırısında 3 ayda 13 hayvan öldü

ORDU'nun Ünye ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde son 3 ayda kurtların saldırısı sonucu 10'u büyükbaş, 13 hayvan öldü. Mahalleli, kurt saldırılarına çözüm bulunmasını istedi.

İlçeye bağlı Güzelyalı Mahallesi'nin yüksek kesimlerinde doğal yaşam alanlarında yiyecek bulamayan kurtlar, yerleşim alanlarına indi. Mahallede son 3 ay içerisinde kurt saldırısı sonucu meralarda otlayan 10'u büyükbaş, 13 hayvan öldü. Endişeli olduklarını belirten mahalleli, yetkililerden saldırılara çözüm bulmalarını istedi.

Saldırının kurtlar tarafından yapıldığını söyleyen Mehmet Demir de, "Temmuz ayından bu yana 10 büyükbaş ve 3 küçükbaş, yabani hayvanlar tarafından telef oldu. Çare ağrıyoruz" diye konuştu.