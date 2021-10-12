Son dakika haberleri! El Bab'ta bomba yüklü araç infilak ettirildi - Haberler
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Son dakika haberleri! El Bab'ta bomba yüklü araç infilak ettirildi

İhlas Haber Ajansı / Hamad Alnajjar - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre - El Bab'ta bomba yüklü araç infilak ettirildi Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ta bulunan İhsan Camii'nin önündeki bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

- El Bab'ta bomba yüklü araç infilak ettirildi

EL BAB - Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ta bulunan İhsan Camii'nin önündeki bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ta yer alan İhsan Camii'nin önündeki bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi. Saldırıda kimse yaralanmazken, araç kullanılmaz hale geldi. Yerel kaynaklar, saldırıda medya aktivisti ve Mulham Gönüllü Ekibi ofisinin yöneticisi Muhammed Ebu El-Fotouh'un aracının hedef alındığını aktardı.

Son dakika haberleri! El Bab'ta bomba yüklü araç infilak ettirildi

Son dakika haberleri! El Bab'ta bomba yüklü araç infilak ettirildi

Son dakika haberleri! El Bab'ta bomba yüklü araç infilak ettirildi
İhlas Haber Ajansı / Hamad Alnajjar - Son Dakika Haberleri
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