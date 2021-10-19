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Son dakika haberleri: Çanakkale'deki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Çanakkale'deki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Edinilen son dakika gelişmesine göre ÇANAKKALE polisi, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, ekim ayında 26 operasyon düzenledi.

ÇANAKKALE polisi, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, ekim ayında 26 operasyon düzenledi. Haklarında yasal işlem yapılan 38 kişiden 4'ü, mahkemece tutuklandı, uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullananlara yönelik 1-17 Ekim'de gerçekleştirilen 26 operasyonda, 38 şüpheli hakkında yasal işlem yaptı. Şüphelilerden 34'ü serbest bırakıldı, 4 kişi ise mahkemece tutuklandı. Ayrıca haklarında yakalama kararı bulunan 5 şüpheli de ekipler tarafından yakalanıp işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Operasyonlarda 824 gram metamfetamin, 220 gram esrar, 65 gram bonzai, 2 gram eroin ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi ve tüm maddelere el koyuldu.


Son dakika haberleri: Çanakkale'deki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Son dakika haberleri: Çanakkale'deki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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