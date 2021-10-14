Son dakika haberi | Siirt Emniyet Müdürü Yılmaz, sosyal medyadan yardım talebinde bulunan ailenin isteğini yerine getirdi - Haberler
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Son dakika haberi | Siirt Emniyet Müdürü Yılmaz, sosyal medyadan yardım talebinde bulunan ailenin isteğini yerine getirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son dakika haberi | Siirt Emniyet Müdürü Yılmaz, sosyal medyadan yardım talebinde bulunan ailenin isteğini yerine getirdi

Son dakika haberler... Siirt'te sosyal medyadan İl Emniyet Müdürüne ulaşarak 2 yaşındaki dirençli epilepsi hastası kızları içi bebek arabası isteyen Özer ailesinin isteğini yerine getiren İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz, bebek arabasını alarak aileyi ziyaret etti.

SİİRT (İHA) - Siirt'te sosyal medyadan İl Emniyet Müdürüne ulaşarak 2 yaşındaki dirençli epilepsi hastası kızları içi bebek arabası isteyen Özer ailesinin isteğini yerine getiren İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz, bebek arabasını alarak aileyi ziyaret etti.

Siirt kent merkezinde yaşayan Salih Özer sosyal medyadan İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz'dan 2 yaşındaki kızı Zeynep bebek için bebek arabası talebinde bulundu. Bu çağrıya anında karşılık veren Siirt İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz bebek arabasını alarak Özer ailesinin kapısını çaldı. Aile ile bir araya gelen İl Emniyet Müdürü Yılmaz, bebek arabasını aileye teslim etti. Özer ailesi ile çay içen Yılmaz, aile fertleriyle bir süre sohbet ederek bebek arabasını güle güle kullanması dileklerinde bulundu.

Emniyet Müdürünün kendilerini ziyaret etmelerinden dolayı mutlu olduklarını dile getiren baba Salih Özer, bebek arabası taleplerine anında karşılık veren Yılmaz'a teşekkür etti. Baba Özer, "Sosyal medyadan Emniyet Müdürümüze ulaştık. Bir tane bebek arabası istedik. Allah razı olsun o da getirdi onu. Çok teşekkür ediyoruz ona. Evimize geldi çayımızı içti çok mutlu olduk" dedi. - SİİRT

Son dakika haberi | Siirt Emniyet Müdürü Yılmaz, sosyal medyadan yardım talebinde bulunan ailenin isteğini yerine getirdi

Son dakika haberi | Siirt Emniyet Müdürü Yılmaz, sosyal medyadan yardım talebinde bulunan ailenin isteğini yerine getirdi

Son dakika haberi | Siirt Emniyet Müdürü Yılmaz, sosyal medyadan yardım talebinde bulunan ailenin isteğini yerine getirdi

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Haber: Son dakika haberi | Siirt Emniyet Müdürü Yılmaz, sosyal medyadan yardım talebinde bulunan ailenin isteğini yerine getirdi - Haberler
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