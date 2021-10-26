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Son dakika haberi... Şehit Uzman Çavuş Yalman'ın Osmaniye'deki ailesine haber verildi

AA / Ersin Şimşek - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Şehit Uzman Çavuş Yalman'ın Osmaniye'deki ailesine haber verildi

Son dakika haberler... Pençe Yıldırım harekat bölgesinde el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman'ın, Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki ailesine haber verildi.

OSMANİYE (AA) - Pençe Yıldırım harekat bölgesinde el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman'ın, Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki ailesine haber verildi.

Şehit Yalman'ın, Boğaziçi Mahallesi'nde ailesinin yaşadığı eve gelen askeri yetkililer, annesi Meryem Yalman ve babası Eyüp Yalman ile aile üyelerini bilgilendirdi.

Şehidin baba evine ve mahallenin girişine Türk bayrakları asıldı.

Bekar olan şehit Yalman'ın iki kardeşinden erkek olanının Suriye'de uzman çavuş olarak görev yaptığı belirtildi.

AA / Ersin Şimşek - Son Dakika Haberleri
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