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Son dakika haberi... Şehit Eren Öztürk, şehadetinin ikinci yılında kabri başında anıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son dakika haberi... Şehit Eren Öztürk, şehadetinin ikinci yılında kabri başında anıldı

Son dakika haber: Van'ın Çaldıran ilçesinde 17 Ekim 2019 tarihinde çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk, şehadetinin ikinci yılında Bitlis'in Ahlat ilçesindeki kabri başında anıldı.

BİTLİS (İHA) - Van'ın Çaldıran ilçesinde 17 Ekim 2019 tarihinde çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk, şehadetinin ikinci yılında Bitlis'in Ahlat ilçesindeki kabri başında anıldı.

Ahlat Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından ilçenin Tunus Mahallesi'ndeki Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda bulunan Ahlat Şehitliğinde düzenlenen programda; Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Şehit Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk ve şehitlikteki diğer şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Anma programı sonunda Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ ve katılımcılar, Şehit Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk'ün ailesini evinde ziyaret etti.

Anma programına Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, askeri erkan, ilçedeki şehit aileleri ile Şehit Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk'ün aile fertleri ve vatandaşlar katıldı. - BİTLİS

Son dakika haberi... Şehit Eren Öztürk, şehadetinin ikinci yılında kabri başında anıldı

Son dakika haberi... Şehit Eren Öztürk, şehadetinin ikinci yılında kabri başında anıldı

Son dakika haberi... Şehit Eren Öztürk, şehadetinin ikinci yılında kabri başında anıldı

Son dakika haberi... Şehit Eren Öztürk, şehadetinin ikinci yılında kabri başında anıldı

Son dakika haberi... Şehit Eren Öztürk, şehadetinin ikinci yılında kabri başında anıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberi... Şehit Eren Öztürk, şehadetinin ikinci yılında kabri başında anıldı - Haberler
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