Son dakika haberi! SEA TO SKY'IN KAZANANI WADE YOUNG OLDU

Antalya'nın Kemer ilçesinde 12'incisi düzenlenen Sea To Sky Extreme Enduro Motosiklet yarışını Güney Afrikalı Wade Young kazandı.

Kemer'de 4 gün, 4 ayrı parkurda yapılan ve bugün dağ etabında sıfır rakımdan başlayıp 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesinde sona eren 12'nci SeatoSky Extreme Enduro Motosiklet Yarışı'na 33 ülkeden 355 sporcu katıldı. Dağ etabına Çamyuva sahilinden başlayıp, Kesme Boğazı'ndaki kanyonda kayaların arasından ve suyun içinden ilerleyen sporcular Sumaksemeri, Gedelme, Ovacık, Yayla Kuzdere, Çukuryayla'dan 2365 metrelik rakımdaki Tahtalı Dağının zirvesine çıktı. 65 kilometrelik yarışta sporcular zaman zaman zor anlar yaşadı.

YOUNG'U İLK KIZ ARKADAŞI KUTLADI

Yarışı Güney Afrikalı Wade Young kazandı. Young'ı ilk kutlayan kız arkadaşı oldu. Zirveye ikinci olarak İspanyol Mario Roman ulaştı. Yarışta üçüncülüğü ise Güney Afrikalı Travis Teasdale elde etti. Yarış sonrası Tahtalı Dağı zirvesindeki Olympos Teleferik'te dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verildi.

Sporculara ödülleri Kemer Kaymakamı Yücel Gemici, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve KEMK Başkanı Semih Özdemir verdi.

YOUNG 'FAVORİ YARIŞIM'

Yarışmanın birincisi Güney Afrikalı Wade Young, Parkurlar gerçekten iyiydi. Türkiye'deki yarışmadan zevk aldım. Bu yıl daha zorluydu. Bende zorlandım. Gelecek yıl kesinlikle geleceğim. Benim favori yarışım burası dedi.Sea to Sky Extreme Enduro Motosiklet yarışının organizatörü ve Kemer Enduro Motosiklet Kulübü (KEMK) Başkanı Semih Özdemir ise zorlu etapta sponsorların kıyasıya mücadele ettiğinden bahsetti.