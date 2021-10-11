Son dakika haber! ŞANLIURFA'DA ÖĞRENCİ SEVİS MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ 1 ÖLÜ, 5 YARALI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! ŞANLIURFA'DA ÖĞRENCİ SEVİS MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ 1 ÖLÜ, 5 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde öğrenci servis minibüsünün şarampole devrildiği kazada İrem Çevik (15) isimli öğrenci yaşamını yitirirken, 5 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA (DHA) - ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde öğrenci servis minibüsünün şarampole devrildiği kazada İrem Çevik (15) isimli öğrenci yaşamını yitirirken, 5 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Gerdek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Lise öğrencilerini taşıyan Mustafa Kara yönetimindeki 80 EH 737 plakalı servis minibüsü, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince minibüsten çıkarılan 6 yaralı Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan öğrencilerden İrem Çevik, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan sürücü Kara, Şanlıurfa'ya sevk edilirken, diğer yaralı 4 öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, beraberinde İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ile Bozova Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren yaralıları ziyaret edip doktorlardan bilgi aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber! ŞANLIURFA'DA ÖĞRENCİ SEVİS MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ 1 ÖLÜ, 5 YARALI

Son dakika haber! ŞANLIURFA'DA ÖĞRENCİ SEVİS MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ 1 ÖLÜ, 5 YARALI

Son dakika haber! ŞANLIURFA'DA ÖĞRENCİ SEVİS MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ 1 ÖLÜ, 5 YARALI

Son dakika haber! ŞANLIURFA'DA ÖĞRENCİ SEVİS MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ 1 ÖLÜ, 5 YARALI

Son dakika haber! ŞANLIURFA'DA ÖĞRENCİ SEVİS MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ 1 ÖLÜ, 5 YARALI

Son dakika haber! ŞANLIURFA'DA ÖĞRENCİ SEVİS MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ 1 ÖLÜ, 5 YARALI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Lise ve üniversite mezunu gençlerimize istedikleri bir alandaki mesleki eğitim merkezi programını tamamlama, iş gücü...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Lise ve üniversite mezunu gençlerimize istedikleri bir alandaki mesleki eğitim merkezi programını tamamlama, iş gücü...

 Ekmek parası için Şanlıurfa'dan Çorum'a giden ailenin çocukları, su birikintisinde ölü bulundu

Ekmek parası için Şanlıurfa'dan Çorum'a giden ailenin çocukları, su birikintisinde ölü bulundu

 İSTANBUL-ESENYURT'TA OTOMOBİL TIR'A ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI

İSTANBUL-ESENYURT'TA OTOMOBİL TIR'A ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mehmet Ali Erbil Seda Sayan Nihal Yalçın Demet Akalın
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Yemek Tarifleri Adnan Menderes Devlet Bahçeli Emmanuel Macron
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber! ŞANLIURFA'DA ÖĞRENCİ SEVİS MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ 1 ÖLÜ, 5 YARALI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 22:21:15. #1.12#