Bakan Akar: Bu tezkere ile önceki tezkere arasında fark yok

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye ve Irak tezkeresinin eleştirilmesiyle ilgili, "Bu tezkere ile bir önceki tezkere arasında bir fark yok. Bunun arkasında bir şey aramaya gerek yok" dedi.

Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Mahamat İdris Debi Itno'nun dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği basın toplantısı öncesi, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akar, Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Nebojsa Stefanoviç ve Çad Savunma ve Gaziler Bakanı Daud Yaya Brahim ile dün ayrı ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdiğini belirterek, görüşmelerde askeri eğitim iş birliği ve savunma sanayii konularında görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.

Bakan Akar, TBMM'de kabul edilen, Suriye ve Irak tezkeresinin iki yıllık olmasına yönelik eleştirilerin sorulması üzerine de, "Irak'ın, Suriye'nin kuzeyinde terörle mücadele yoğun şekilde devam ediyor. Bu yetkinin sürekli olarak uzatılması yerine bu şekilde verilmesi gayet anlaşılabilir. Bu tezkere ile bir önceki tezkere arasında da bir fark yok. Tatbikatlar var, eğitim var. Bu sürekli olan bir şey, bunun arkasında bir şey aramaya gerek yok" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Son Dakika Haberleri

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