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Son dakika haberi... Mersin'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

AA / Gül Meltem Temiz - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Mersin'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Son dakika haberine göre Mersin'in Akdeniz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik Camili Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 800 gram esrar, 16 kök Hint keneviri, 7 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve buna ait fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir şüpheli jandarmaya götürüldü.

AA / Gül Meltem Temiz - Son Dakika Haberleri
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