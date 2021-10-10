Son dakika haberi | Meltem, çocuklarının velayetini vermek istemeyince öldürülmüş - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Meltem, çocuklarının velayetini vermek istemeyince öldürülmüş

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Meltem, çocuklarının velayetini vermek istemeyince öldürülmüş

Son dakika haberlerine göre OSMANİYE'de avukatlık bürosunda boşanma aşamasında olduğu eşi İbrahim Goncagül (28) tarafından dövülen ve götürüldüğü hastanede hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Meltem Goncagül'ün (27), eşiyle, anlaşmalı boşanma işlemi için avukatlarının yanına gittiği ortaya çıktı.

OSMANİYE (DHA) - OSMANİYE'de avukatlık bürosunda boşanma aşamasında olduğu eşi İbrahim Goncagül (28) tarafından dövülen ve götürüldüğü hastanede hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Meltem Goncagül'ün (27), eşiyle, anlaşmalı boşanma işlemi için avukatlarının yanına gittiği ortaya çıktı. İbrahim Goncagül'ün, çocuklarının velayetini istediği, eşinin de razı olmayışı üzerine aralarında tartışma çıktığı ifade edildi.

Olay, 29 Eylül'de Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir iş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, Meltem Goncagül ile işsiz olan eşi İbrahim Goncagül, anlaşmalı boşanma için evrak düzenlemek üzere avukatlarının bürosuna gitti. Boşanma protokolü hazırlandığı sırada İbrahim Goncagül, çocuklarının da velayetini istedi, eşi razı olmayınca aralarında tartışma çıktı. İbrahim Goncagül, eşi Meltem Goncagül'ü bürodaki boş bir odaya götürüp, kapısını kilitledikten sonra başını duvara vurarak dövdü, ağzından ve burnundan kan gelince de orada bırakıp kaçtı. Meltem Goncagül, ambulansla kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Bir gün sonra taburcu edilen Goncagül, 5 Ekim'de evinde fenalaşınca, ailesinin götürdüğü Gaziantep'teki özel hastanedeki tedaviye rağmen kurtarılamadı. Adli tıpta yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen Goncagül'ün cenazesi, dün Osmaniye'de toprağa verildi.

Olay günü yakalandıktan sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan İbrahim Goncagül'ün ise ifadesinde, anlaşmalı boşanmak için avukatlık bürosuna gittiklerini, çocukların velayeti yüzünden aralarında çıkan tartışma sonucu olayın yaşandığını söylediği öğrenildi.


Son dakika haberi | Meltem, çocuklarının velayetini vermek istemeyince öldürülmüş

Son dakika haberi | Meltem, çocuklarının velayetini vermek istemeyince öldürülmüş

Son dakika haberi | Meltem, çocuklarının velayetini vermek istemeyince öldürülmüş

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Işıl Sergen İrem Derici Bülent Ersoy
Spor Ersun Yanal Stefan Kuntz Ferdi Kadıoğlu Emre Belözoğlu Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Derya Yanık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi | Meltem, çocuklarının velayetini vermek istemeyince öldürülmüş - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 10:22:23. #1.17#