Son dakika haberi! Kumluca Kaymakamı: 3 yerde aynı andaki orman yangınları masum değil

Kumluca'da dün, saat 22.30 sıralarında Güzören, Toptaş ve Sarıkavak mahallelerinde aynı anda çıkan orman yangınları, Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Kumluca Birimi ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangınlar hakkında bilgi veren Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, "Dün akşam ilçemizin Güzören, Toptaş ve Sarıkavak mahallelerinde eş zamanlı olarak 3 ayrı noktada orman yangını meydana gelmiştir. Yangınlara ekiplerimiz tarafından müdahale edilerek kısa zamanda söndürülmüştür. Yaşanan olayın basit ve masum bir olay olmadığı görülmektedir" diye konuştu.

Güzören Mahallesi'nde yangın söndürme çalışması yapan ekipler, bir ağacın çevresini saran alevlerin, yangının çıkış anında yaşandığını anlattı. Daire şeklinde ağacı çevreleyen ateşlerin havanın nemli ve rüzgarsız olması nedeniyle kısa sürede söndürüldüğü öğrenildi. Havanın rüzgarlı olması halinde yangının çıkış noktasında alevin üçgen şeklinde hızla yayılma riski oluşturduğu ifade edildi.