Son dakika haber: KIRMIZI IŞIKTA ZİNCİRLEME KAZA 4 YARALI - Haberler
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Son dakika haber: KIRMIZI IŞIKTA ZİNCİRLEME KAZA 4 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... DÜZCE'de, hafif ticari araç, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı.

DÜZCE'de, hafif ticari araç, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı. Savrulan otomobilin de önündeki otomobile çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Kalıcı Konutlar bağlantı yolu Metek Kavşağı'nda meydana geldi. İmdat Kahraman idaresindeki 81 ABP 087 plakalı hafif ticari araç kırmızı ışıkta bekleyen aday sürücü Gülhan Altınok idaresindeki 34 RB 6808 plakalı sürücü kursuna ait otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Altınok yönetimindeki otomobil de önünde bekleyen Alper Duman idaresindeki 81 EF 136 plakalı otomobile çarptı. Kazada hafif ticari araçta bulunan Filiz Kahraman, Yiğit Kahraman, Fatma Nur Kahraman ile sürücü kursuna ait otomobilde bulunan sürücü eğitmeni Eyüp Oğur yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. İmdat Kahraman ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber: KIRMIZI IŞIKTA ZİNCİRLEME KAZA 4 YARALI

Son dakika haber: KIRMIZI IŞIKTA ZİNCİRLEME KAZA 4 YARALI

Son dakika haber: KIRMIZI IŞIKTA ZİNCİRLEME KAZA 4 YARALI

Son dakika haber: KIRMIZI IŞIKTA ZİNCİRLEME KAZA 4 YARALI

Son dakika haber: KIRMIZI IŞIKTA ZİNCİRLEME KAZA 4 YARALI

Son dakika haber: KIRMIZI IŞIKTA ZİNCİRLEME KAZA 4 YARALI

Son dakika haber: KIRMIZI IŞIKTA ZİNCİRLEME KAZA 4 YARALI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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