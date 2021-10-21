Son dakika... Erzurum'a şehit ateşi düştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Erzurum'a şehit ateşi düştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika... Erzurum'a şehit ateşi düştü

Edinilen son dakika haberine göre Tunceli'nin Ovacık bölgesinde BTÖ mensupları tarafından şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun acı haberi Erzurum'daki ailesine verildi.

ERZURUM (İHA) - Tunceli'nin Ovacık bölgesinde BTÖ mensupları tarafından şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun acı haberi Erzurum'daki ailesine verildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda görevli Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu, Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensupları ile çıkan çatışmada ağır yaralandı. Tortumlu, askeri helikopterle Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tunceli İl Jandarma bünyesinde görevli ve Erzurum nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Yetkililer tarafından acı haber Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde ikamet eden ailesine verildi. Acı haberi alan aile ve yakınları evlerinin pencerelerine Türk bayrağı astı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuşun cenazesi Erzurum Askeri Havaalanında düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak. - ERZURUM

Son dakika... Erzurum'a şehit ateşi düştü

Son dakika... Erzurum'a şehit ateşi düştü

Son dakika... Erzurum'a şehit ateşi düştü

Son dakika... Erzurum'a şehit ateşi düştü

Son dakika... Erzurum'a şehit ateşi düştü

Son dakika... Erzurum'a şehit ateşi düştü

Son dakika... Erzurum'a şehit ateşi düştü

Son dakika... Erzurum'a şehit ateşi düştü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
5 katlı bina alev alev yanarak küle döndü: Yanan evini gözyaşları içerisinde izledi

5 katlı bina alev alev yanarak küle döndü: Yanan evini gözyaşları içerisinde izledi

 Yaylaya giden vatandaşlar gördü! Bıçakladıktan sonra ağaçların arasına atıp kaçmışlar

Yaylaya giden vatandaşlar gördü! Bıçakladıktan sonra ağaçların arasına atıp kaçmışlar

 Tavuk kümesi tartışması kanlı bitti! Kuzeninin kurşun yağdırdığı adamdan acı haber

Tavuk kümesi tartışması kanlı bitti! Kuzeninin kurşun yağdırdığı adamdan acı haber
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title