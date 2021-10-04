Elektrik direğine tuvaletini yaptığı sırada akıma kapılan genç hayatını kaybetti - Haberler
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Elektrik direğine tuvaletini yaptığı sırada akıma kapılan genç hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Elektrik direğine tuvaletini yaptığı sırada akıma kapılan genç hayatını kaybetti

Uşak'ta iddialara göre tuvaletinin gelmesinin ardından elektrik direğinin yakınlarına giderek tuvaletini yapmaya başlayan genç, henüz bilinmeyen bir nedenle akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Uşak'ta arkadaşıyla birlikte tarlada duran genç, tuvaletinin gelmesinin ardından elektrik direği yakınlarında tuvaletini yapmaya başladı. Bu sırada bilinmeyen bir nedenle akıma kapılan şahıs, kaldırıldığı hastanede can verdi.

EKİPLER HEMEN BÖLGEYE GİTTİ

Bölme Mahallesi'nde bir tarlada arkadaşıyla bulunan S.U. (27), küçük tuvaletinin gelmesi üzerine elektrik direği yakınlarına gitti. Genç, bilinmeyen bir sebepten o sırada elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.

ARKADAŞI GÖZALTINDA

Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan şahıs, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, S.U.'nun arkadaşı M.A. ise ekiplerce gözaltına alındı.

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Haber: Elektrik direğine tuvaletini yaptığı sırada akıma kapılan genç hayatını kaybetti - Haberler
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