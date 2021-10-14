Son dakika haberi | Elazığ'da jandarma operasyonu; ruhsatsız silah ve uyuşturucu düzenekleri ele geçirildi - Haberler
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Son dakika haberi | Elazığ'da jandarma operasyonu; ruhsatsız silah ve uyuşturucu düzenekleri ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Elazığ'da jandarma operasyonu; ruhsatsız silah ve uyuşturucu düzenekleri ele geçirildi

Gelen son dakika haberine göre ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerinin eve düzenlediği operasyonda, çok sayıda uyuşturucu düzeneği ile ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerinin eve düzenlediği operasyonda, çok sayıda uyuşturucu düzeneği ile ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu Karakoçan ilçesindeki L.D.'nin adresinde ruhsatsız silah olduğunu tespit etti. Bunun üzerine eve baskın yapan ekipler, kullanılmış 2 metamfetamin içme aparatı, uyuşturucu madde kullanmak için yapılmış 3 kova düzeneği, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 2 av bıçağı, 19 tüfek kartuşu ve 2 domuz fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan L.D. hakkında işlem başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Son Dakika Haberleri
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