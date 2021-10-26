İşten çıkmak isteyen çırağını hortumla döven usta gözaltına alındı
Şanlıurfa'da işten çıkmak isteyen çırağı hortumla dövdüğü iddia edilen usta, büyük tepki çekti. Görüntülerin yayılmasından sonra usta, polis tarafından gözaltına alındı.
Şanlıurfa - Mardin karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunun yanında bulunan lastikçide yaşanan olayda, iddiaya göre M.D. isimli usta, işten çıkmak isteyen çocuk yaştaki çırağı hortumla dövdü.
USTA GÖZALTINA ALINDI
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen polis ekipleri, M.D. isimli şahsı gözaltına aldı.
"USTA VURMA"
Görüntülerde elinde hortum bulunan M.D'nin ismi açıklanmayan çocuk yaştaki çırağı dövdüğü, çırağı ise "Usta vurma, ben çalışmıyorum" dediği duyuluyor.