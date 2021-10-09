Son dakika haberi! Bursa'da binlerce genci zehirleyeceklerdi, narkotik polisi engel oldu - Haberler
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Son dakika haberi! Bursa'da binlerce genci zehirleyeceklerdi, narkotik polisi engel oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! Bursa'da binlerce genci zehirleyeceklerdi, narkotik polisi engel oldu

Son dakika 3. sayfa haberine göre Bursa'da narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonda 13 kilogram esrar, 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

BURSA (İHA) - Bursa'da narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonda 13 kilogram esrar, 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, bir evde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu ve bu maddelerin Bursa genelinde torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına dağıtılacağını tespit etti. Operasyon için hazırlıklarını tamamlayan ekipler, şüphelilerin bulunduğu adrese operasyon gerçekleştirdi. Evde bulunan 7 şüpheli gözaltına alınırken, narkotik madde arama köpekleriyle detaylı arama yapıldı. Yapılan aramalarda 13 kilogram esrar, 3 kilogram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi. 7 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan operasyon anı kameralar tarafından görüntülendi. - BURSA

Son dakika haberi! Bursa'da binlerce genci zehirleyeceklerdi, narkotik polisi engel oldu

Son dakika haberi! Bursa'da binlerce genci zehirleyeceklerdi, narkotik polisi engel oldu

Son dakika haberi! Bursa'da binlerce genci zehirleyeceklerdi, narkotik polisi engel oldu

Son dakika haberi! Bursa'da binlerce genci zehirleyeceklerdi, narkotik polisi engel oldu

Son dakika haberi! Bursa'da binlerce genci zehirleyeceklerdi, narkotik polisi engel oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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