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Son dakika haberi | Adana'da 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü dolayısıyla şehitler anıldı

AA / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Adana'da 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü dolayısıyla şehitler anıldı

Son dakika haber: Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Adana İl Başkanlığınca, 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü kapsamında şehitleri anma programı düzenlendi.

ADANA (AA) - Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Adana İl Başkanlığınca, 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü kapsamında şehitleri anma programı düzenlendi.

TEMAD İl Başkanı Bilal Olpak, Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törene katılanlar, saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı okudu.

Olpak, konuşmasında, her zaman Türk Silahlı Kuvvetlerini desteklediklerini belirterek, "Dualarımız ve bütün kalbimiz meslektaşlarımız ve kahraman askerlerimizle beraberdir." dedi.

Konuşmaların ardından şehit mezarlarını ziyaret etmek üzere Garnizon Şehitliği'ne geçildi.

Burada Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

AA / Ozan Efeoğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberi | Adana'da 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü dolayısıyla şehitler anıldı - Haberler
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