İstanbul'da polisin kağıt toplayıcılarının deposuna yaptığı baskında ortalık savaş alanına döndü

ÜMRANİYE, İSTANBUL (İHA) - Ümraniye'de kağıtların toplandığı atık toplama deposuna polis tarafından baskın düzenlendi. Kağıt toplayıcıları ile polis arasında yaşanan gerginlik sonucu arbede yaşandı. Kağıt toplayıcıları, kendi topladıkları kağıt ve benzeri malzemeleri sokak ortasında yakarak durumu protesto etti. Ortalığın savaş alanına döndüğü olayda kağıt toplayıcıları polislere taş atarken polisler de biber gazı kullandı. Polis, zorluk çıkartanları gözaltına aldı.

SOKAK ORTASINDA TOPLADIKLARI MALZEMELERİ YAKTILAR

Ümraniye'de kağıt toplayıcılarının kağıtlarını biriktirdiği depoya polis baskını düzenledi. İddiaya göre kağıt toplayıcıları, baskın yapan polislere karşı çıkınca arbede yaşandı. Kağıt toplayıcıları, topladıkları kağıt karton ve benzeri malzemelerini vermek istemeyi reddedince sokak ortasında malzemelerini yaktı. Kağıt toplayıcıları polisleri engellemek için taşlarla polise saldırdı.

POLİSE ZORLUK ÇIKARANLAR GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine sevk edilen çok sayıda çevik kuvvet polisi de çevrede güvenlik önlemi aldı. Polis, kendilerine zorluk çıkaran kağıt toplayıcılarına biber gazı ile müdahalede bulundu. Olayda polise zorluk çıkaran şahıslar gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kağıt toplayıcıların yaktığı malzemeler drone ile havadan görüntülendi.

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