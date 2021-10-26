Son dakika haber | Tokat'ta uçuruma devrilen kamyonetteki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haber | Tokat'ta uçuruma devrilen kamyonetteki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Tokat'ta uçuruma devrilen kamyonetteki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Son dakika haberler... Tokat'ın Zile ilçesinde kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

TOKAT (AA) - Tokat'ın Zile ilçesinde kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Cengiz Akan yönetimindeki 06 MTG 02 plakalı kamyonet, Zile-Yıldıztepe kara yolu Hasanağa köyü yakınlarında virajı alamayarak uçuruma devrildi.

Kazayı görenler jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Ercan Çerter ve Ferhat Çerter olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Mehmet Ergül ise ambulansla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Son dakika haber | Tokat'ta uçuruma devrilen kamyonetteki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Son dakika haber | Tokat'ta uçuruma devrilen kamyonetteki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Son dakika haber | Tokat'ta uçuruma devrilen kamyonetteki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri
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