Metro girişinde husumetlilerine kurşun yağdırdı! Kasklı saldırganın yaşattığı dehşet anları kamerada - Haberler
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Metro girişinde husumetlilerine kurşun yağdırdı! Kasklı saldırganın yaşattığı dehşet anları kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mecidiyeköy metro altgeçidine motosiklet kaskıyla giren bir şahıs, belindeki silahı çıkartıp husumetli olduğu kişilere kurşun yağdırdı. Saldırgan şahıs motosikletine atlayıp olay yerinden kaçarken, bacaklarından vurulan iki kişi yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerinde gelen ekipler, yaralıları hastaneye kaldırdı. Saldırı anları kameralara yansırken, kayıplara karışan saldırgan ise polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (İHA) - Şişli Mecidiyeköy metro altgeçidinde önceki hafta Cuma günü meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, gündüz saatlerinde motosikletli metro girişine gelen kasklı bir şahıs, merdivenlerden inmeye başladı.

Son dakika haber: Şişli'de metro girişinde silahlı saldırı kamerada

Bir süre altgeçitte yürüyen şahıs, husumetli olduğu grubu görünce belindeki silahı çıkartarak kurşun yağdırdı. Saldırıda iki kişi bacak kısımlarından yaralanırken, saldırgan için geldiği şekilde geri dönerek motosikletle kayıplara karıştı. Saldırı anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Son dakika haber: Şişli'de metro girişinde silahlı saldırı kamerada

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Saldırının ardından Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

Son dakika haber: Şişli'de metro girişinde silahlı saldırı kamerada

Metro altgeçidindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kasklı saldırganın geldiği motosikletin plakasını tespit etti. Buradan yola çıkan Şişli polisi, saldırıyı gerçekleştiren A.G.'yi kıskıvrak yakaladı. Emniyette ifadesi alınarak sorgulamak şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Metro girişinde husumetlilerine kurşun yağdırdı! Kasklı saldırganın yaşattığı dehşet anları kamerada
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Metro girişinde husumetlilerine kurşun yağdırdı! Kasklı saldırganın yaşattığı dehşet anları kamerada - Haberler
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